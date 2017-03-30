«فيراتي» يقترب من برشلونة

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أفادت عدة تقارير صحفية إسبانية، أن فريق برشلونة الإسباني، سيسعى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لضم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لتدعيم خط وسط الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن اللاعب الإيطالي رغم التكهنات التي تقول بأنه من المحتمل أن يبقى مع باريس سان جيرمان لموسم آخر، إلا أن الخفي من القصة ان اللاعب غير مقتنع بالمرة بمشروع إيمري كان مع الفريق الباريسي حسب مصادر مقربة منه.

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أضافت الصحيفة، أن برشلونة مهتم كثيرًا باللاعب في ظل القصور التي يعاني منها في منطقة وسط الملعب ومع الاعتزال الوشيك للإسباني أندريس إنييستا فإن فيراتي سيكون بديلا مناسبا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن الفريق الكتالوني قد رصد 75 مليون يورو في الصيف المقبل، لضم اللاعب صاحب الـ24 عام، في ظل تهافت العديد من الأندية لضم اللاعب أبرزهم تشيلسي الإنجليزي.