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اليوم.. آخر موعد لقبول طلبات راغبي العمل بدول الخليج على 3 مهن

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اليوم.. آخر موعد لقبول طلبات راغبي العمل بدول الخليج على 3 مهن اليوم.. آخر موعد لقبول طلبات راغبي العمل بدول الخليج على 3 مهن

مصراوي Masrawy

وزارة القوى العاملة

كتبت- نورا ممدوح:

تنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، من قبول طلبات راغبي العمل على 3 مهن بشركة مختصة بالتجارة والمقاولات بدول الخليج، برواتب بعملة البلد بما يوازي ما يقرُب من 7 آلاف إلى 21 ألف جنيهًا مصرياً، فضلًا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ووسائل الانتقال الداخلية، ولن تُقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان - وزير القوى العاملة، أن المهن المطلوبة من الذكور، هي:"مساح أراضي خبرة 5 سنوات فأكثر، والسن من 25 سنة فأعلى، ومساح ليفل، خبرة 3 سنوات فأكثر، والسن من سنة 23 فأعلى، ومساعد مساح، خبرة سنة فأكثر، والسن 21 سنة فأعلى".

وأوضح "سعفان"، أن اليوم الخميس آخر موعد لتقديم الطلبات إلى الإدارة العامة للتشغيل بديوان عام وزارة القوى العاملة، والكائنة بـ3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك بالسيرة الذاتية مرفقًا بها شهادة الخبرة، مشيرًا إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.

وقال وزير القوى العاملة:"تحددت أيام 2 و3 و4 أبريل المقبل، لإجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركة الطالبة".

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