تفاصيل مقتل 4 خارجين على القانون وضبط أسلحة إسرائيلية وذخائر بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

كشفت مصادر أمنية مطلعة بمديرية أمن المنيا، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل 4 عناصر إجرامية، بمركز دير مواس جنوب المنيا.

ولفتت المصادر في تصريحات لـ"مصراوي" إلى استهداف سلطات الأمن، في ساعة مبكرة من اليوم، لاثنين من أشقاء "هولاكو الصعيد" علي حسين، الذي قُتل في مشاجرة مع عائلة أخرى عام 2012، وتصفية اثنين آخرين من معاونيهم، خلال تبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة بقرية البدرمان، التابعة لمركز ديرمواس.

وقال مصدر -طلب عدم ذكر اسمه- أن الحملة الأمنية استهدفت الخارجين على القانون والمسجلين خطر، بجنوب المنيا بقيادة اللواء فيصل دويدار، مدير الأمن، وأنها بمجرد اقترابها الحملة من قرية نزلة البدرمان، بادر المطلوبون بإطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف، ما اضطر الشرطة للرد بإطلاق النيران عليهم، ما أسفر عن مصرع "تامر.ح"، وشقيقه "صدام"، وهما شقيقان لـ"هولاكو الصعيد".

وأكد المصدر الأمني، ضبط 7 قطع سلاح، شملت 3 بنادق آلية و4 إسرائيلية الصنع، و1400 طلقة حية، و53 حزينه سلاح.