ترك وظيفته في البنك لأجل التمثيل وتزوج هذه الفنانة.. 13 معلومة عن «فزاع»

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عشق التمثيل ومارسه مع فرق الهواة، إلا أن خطوة احترافه وتخليه عن وظيفته كانت بمثابة مخاطرة كبيرة في حياته، ولكنها آتت ثمارها، وأصبح خلال فترة وجيرة واحدًا من أشهر نجوم الكوميديا الحديثة، التي تعتمد بشكل كبير على لغة الشباب، وساعده على تحقيق ذلك النجاح الفنان الشاب أحمد مكي، حيث أشركه معًا في عدد من الأعمال الفنية، حقق من خلاله شهرة واسعة.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 13 معلومة عن الفنان الكوميدي هشام إسماعيل.

1- اسمه بالكامل هشام إسماعيل إسماعيل محمد.

2- ولد في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، يوم 30 مارس عام 1977، أي أنه يبلغ من العمر 40 عامًا.

3- تخرج في كلية التجارة، بجامعة حلوان، قسم إدارة أعمال عام 1998.

4- بدأ التمثيل من خلال فرق الهواة، وقدم عددًا من المسرحيات في الجامعة.

5- قدم عددًا من الأعمال المسرحية مع فرقة ستوديو 2000 منها: "سلام النساء، و كلنا عايزين صورة، والشىء"، بجانب مسرحيات في مهرجانات المركز الثقافى الفرنسى و مسرح الهناجر، مثل: القاعدة و الاستثناء.

6- عمل لفترة موظفًا بأحد البنوك الاستثمارية في القطاع الخاص من عام 1999 حتى 2007.

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7- قرر أن يخوض المخاطرة وتقدم بطلب للحصول على إجازة لمدة عام من البنك، حتى يجرب حظه في احتراف التمثيل، متعهدًا بالعودة مرة أخرى إلى وظيفته البنكية في حالة الفشل.

8- خلال فترة إجازته وفي عام 2008، اشترك في ورشة مركز الإبداع، مع المخرج المسرحي خالد جلال، وقدم مع عدد من الممثلين الشباب مسرحية "قهوة سادة"، التي تتضمنت عددًا من "الاسكتشات"، تتناول بشكل ساخر بعض الأمراض الاجتماعية والصفات الذميمة في الإنسان.

9- نجح في إثبات نفسه كممثل كوميدي، فاستعان به الفنان أحمد مكي في فيلم "طير أنت" ثم قدمه في أنجح أدواره من خلال شخصية "فزاع"، في مسلسل "الكبير أوي"، بأجزائه الأربعة، ومن شدة نجاح الشخصية أصبح الناس ينادونه في الشارع بـ "فزاع".

10- شارك في عدد من الأفلام السينمائية أشهرها: "عسل أسود، وسيما على بابا، والأنسة مامي، وكلبي دليلي"، بجانب العديد من المسلسلات مثل: "مجنون ليلى، وكابتن عفت، الزوجة الثانية، وقصة حب، وبنت اسمها ذات".

11- خاض تجربة البطولة السينمائية لأول مرة عام 2015، من خلال فيلم "فزاع"، لكنه فشل بسبب قلة الدعايا ورفعه من السينمات.

12- اشترك في تقديم 3 برامج ساخرة هي: "من غير مقص، ومطلوب رئيس، ووش السعد".

13- متزوج من الفنانة "شيماء عبدالقادر"، الشهيرة بـ "نوسة"، والتي شاركت في عدد من الأفلام منها: "تيتة رهيبة، وعسل أسود، والحرب العالمية الثالتة"، وغيرها.