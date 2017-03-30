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"الشباب والرياضة" بدمياط تطلق نادي "البحث عن وظيفة"

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"الشباب والرياضة" بدمياط تطلق نادي "البحث عن وظيفة" "الشباب والرياضة" بدمياط تطلق نادي "البحث عن وظيفة"

مصراوي Masrawy

جانب من النشاط

دمياط – محمد إبراهيم:
أطلقت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، فعالية جديدة لمساعدة أبناء المحافظة على الالتحاق بالفرص الوظيفية من خلال "نادي البحث عن وظيفة"، الذي بدأت أولى أنشطته بمركز شباب مدينة كفر سعد، بحضور الدكتور علاء جاد، مدير المديرية، والذي أكد على ضرورة التعاون المشترك من أجل دعم الشباب في سوق العمل.
وأوضح جاد، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن النادي انطلق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف
فهم توجهات الشباب وتحديد أولويات قيم العمل لديهم، وتقييم الصفات الشخصية والمهارات الوظيفية لديهم، وإجراء التدريبات العملية على كيفية عمل مقابلات التعارف واجتياز المقابلات الشخصية والأسئلة التى يمكن توجيهها أثناء المقابلة فضلا عن أسلوب كتابة السيرة الذاتية.
ولفت مدير مديرية الشباب إلى أن النادي يضم عددًا من الشبان الراغبين في الحصول على وظائف، ويمكن الاشتراك فيه لجميع الخريجين من حملة المؤهلات المختلفة، ويجري تدريبهم من خلال مدربين معتمدين من منظمة العمل الدولية.

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