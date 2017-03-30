اتهام عامل بتقليد العملات الأجنبية وترويجها في الأسواق ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

ضبط قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بني سويف، اليوم الخميس، عاملا، لاتهامه بتقليد العملات الأجنبية وترويجها على المواطنين واستبدالها بالعملة المصرية.

وردت معلومات سرية إلى قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية، بقيام عامل يدعى " ف. س. ف"، 28 سنة، ومقيم بمركز بني سويف، بتقليد العملات الأجنبية وترويجها في الأسواق واستبدالها بالعملة المصرية.

وضبطت قوة أمنية من مباحث الأموال العامة، المتهم بشارع عبدالسلام عارف، بدائره قسم بني سويف، وبحوزته 11 ورقة مالية من العملات الاجنبية المقلدة فئة 100 دولار.

اعترف المتهم بما أسفر عنه الضبط، وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها والحصول مقابلها على عملات من النقد الوطني.