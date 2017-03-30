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بالصور.. إزالة التعديات على 20 فدانًا ببحيرة مريوط

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مصراوي Masrawy

إزالة التعديات مريوط (1)إزالة التعديات مريوط (1)

إزالة التعديات مريوط (2)إزالة التعديات مريوط (2)

إزالة التعديات مريوط (3)إزالة التعديات مريوط (3)

إزالة التعديات مريوط (4)إزالة التعديات مريوط (4)

إزالة التعديات مريوط (5)إزالة التعديات مريوط (5)

إزالة التعديات مريوط (6)إزالة التعديات مريوط (6)

إزالة التعديات مريوط (7)إزالة التعديات مريوط (7)

إزالة التعديات مريوط (8)إزالة التعديات مريوط (8)

الإسكندرية – محمد عامر:
شن ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات على 20 فدانا ببحيرة مريوط، وتحديدا بحوض الـ5000 فدان الواقع بحي العامرية.

وفي سياق متصل، شن حي العامرية ثان بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف والعقارات المخالفة بمنطقة الكينج مريوط بحري.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد عثمان، رئيس حي العامرية ثان، إن الحملة أسفرت عن إزالة فيلتين بمنطقة الكينج مريوط بعد صدور قراري إزالة أرقام 75 لسنة 2017، و76 لسنة 2017.

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