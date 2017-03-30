محافظ مطروح يفتتح مصنع تمور سيوة بمشاركة 4 وزراء

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كتب: محمد العمدة

افتتح اليوم الخميس، اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، يرافقه وزير الصحة نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية و السياحة والزراعة، وأمين عام جائزة خليفة للتمور، مصنع التمور بسيوة بعد تطويره وتأهيله بأحدث التقنيات العالمية، وبتكلفة تتجاوز 15 مليون جنيه، وحضر الافتتاح عددًا من نواب البرلمان بمطروح وعمد ومشايخ المحافظة ورابطة الشباب.



وأكد المحافظ، أن مصنع تعبئة التمور يعد أحد الأصول الثابتة المهدرة، والتى لم تستغل منذ أكثر من 10 سنوات بمطروح، وقد تم تطويره والاستفادة من الخبرة الإماراتية العالية كأولى دول العالم تصنيعًا لمنتجات التمور، كما تم تأهيل ما يزيد عن 120 شابًا من أبناء الواحة للعمل به.

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وشدد أبو زيد، على عمق التعاون مع الجانب الإماراتي ونجاح جهود المشاركة فى أوجه عديدة للتعاون منها: إعلان واحة سيوة ضمن مناطق التراث الزراعى العالمى، مما يعد خطوة هامة للنهوض بالقطاع الزراعى بالواحة، كذلك التعاون مع منظمة الإيفاد من أجل الارتقاء بالتنمية الزراعية بمطروح عامة وسيوة خاصة، لخدمة أهلها، بموافقة منظمة الإيفاد الدولية على دعم التنمية الزراعية بمطروح بمبلغ 64 مليون يورو.

وقدم الشكر للشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزارء وزير شئون الرئاسة، لتوجيهاته بتنظيم المهرجان الدولى السنوى للتمور بواحة سيوة، ونجاحه الباهر خلال العامين الماضيين، وموافقته على دعم إقامة المهرجان الدولى الثالث للتمور فى الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر القادم.