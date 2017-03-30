محافظ مطروح: التعاون مع الإمارات لا يقتصر على الجانب الاقتصادي

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كتب - محمد العمدة

قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن التعاون مع دولة الإمارات لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يشمل مزيدا من التعاون الإنساني والوطني بين البلدين.

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وأكد "أبو زيد"، اليوم الخميس، على روح التعاون بين الأشقاء العرب، وأهمية تلاحم الجميع من أجل العمل والبناء، وصنع مستقبل أفضل للشعوب العربية.

جاء ذلك خلال افتتاح مصنع التمور بعد تطويره وتأهيله بأحدث التقنيات العالمية، بتكلفة تتجاوز 15 مليون جنيه، بحضور المستشار الزراعي لوزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، ووزراء الصحة والسياحة والتنمية المحلية، ونواب البرلمان بمطروح وعمد ومشايخ المحافظة.