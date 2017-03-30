أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ مطروح: التعاون مع الإمارات لا يقتصر على الجانب الاقتصادي

Google+ Print
محافظ مطروح: التعاون مع الإمارات لا يقتصر على الجانب الاقتصادي محافظ مطروح: التعاون مع الإمارات لا يقتصر على الجانب الاقتصادي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - محمد العمدة

قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن التعاون مع دولة الإمارات لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يشمل مزيدا من التعاون الإنساني والوطني بين البلدين.

شاهد أيضا

وأكد "أبو زيد"، اليوم الخميس، على روح التعاون بين الأشقاء العرب، وأهمية تلاحم الجميع من أجل العمل والبناء، وصنع مستقبل أفضل للشعوب العربية. 

جاء ذلك خلال افتتاح مصنع التمور بعد تطويره وتأهيله بأحدث التقنيات العالمية، بتكلفة تتجاوز 15 مليون جنيه، بحضور المستشار الزراعي لوزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، ووزراء الصحة والسياحة والتنمية المحلية، ونواب البرلمان بمطروح وعمد ومشايخ المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن