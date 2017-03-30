الإحصاء: 8.8% زيادة في عدد الدارسين بالقطاع الحكومي خلال عام 2015/ 2016

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، زيادة إجمالى عدد الدارسين بالتعليم النظامى بالمؤسسات التدريبية فى القطاع الحكومى للعام الدراسى 2015 /2016 بنسبة 8.8%.

جاء ذلك خلال النشرة السنوية لإحصاءات التعليم فى المؤسسات التدريبية (مدارس ـ معاهد ـ مراكز التدريب) بالقطاع الحكومى والخاص عام 2015 /2016 ، والتى أصدرها الجهاز اليوم بهدف رصد مختلف أنواع التدريب بقصد تطوير المهارات البشرية واكتساب خـبرات إضافية فى مختلف التخصصات، وتمت إضافة مؤشرات جديدة لتتوافق النشرة مع عملية رصد مؤشرات الأهداف المتعلقة برؤية مصر 2030.

وجاءت أهم مؤشرات النشرة كالآتى:

أولًا- المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومى والخاص:

بلغ إجمالى عـدد المؤسسات التى تمارس نشاط التدريب 613 مؤسسة تدريبية (مدارس ـ معاهد ـ مراكز تدريب) عام 2015 /2016، فى مقابل نحو 650 مؤسسة عام 2014 /2015، بانخفاض بلغت نسبته 5.7 %، ويرجع ذلك لتوقف النشاط أو تغيره من عام لآخر، وتضم محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 108 مؤسسة، يليها محافظة الجيزة بعدد 40 مؤسسة.

القطاع الحكومى:

هناك نحو 485 مؤسسة تدريبية (مدارس - معاهد - مـراكز تدريب) تتبع القطاع الحكومى خلال عام 2015 /2016، فى مقابل نحو 493 مؤسسة عـام 2014 /2015، بانخفاض بلغت نسبته 1.6 %، وضمت محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات (97 مؤسسة) بنسبة بلغت 20% من إجمالى العدد.

القطاع الخاص:

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بلغ إجمالى مراكز التدريب المهـنى التابعة للقطاع الخاص تحت إشراف وزارة التضامن الاجتمـاعى 128 مركزًا عام 2015 /2016، فى مقابل نحو 157 مركزًا عام 2014 /2015، بانخفاض بلغت نسبته 18.5%.

واحتلت محافظة أسيوط المرتبة الأولى بين باقى المحافظات من حيث عدد هذه المراكز بإجمالى 16مركز تدريب مهني بنسبة بلغت 12.5%، بينما كان نصيب كل من محافظات الإسماعيلية والفيوم والأقصر مركزًا واحدًا من هذه المراكز، بنسبة 0.8% من إجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية.

ثانيًا- الدارسين بالمؤسسات التدريبية:

بلغ إجمالى دارسى بالتعليم النظامى بالمؤسسات التدريبية (القطاع الحكومى) نحو 69.2 ألف دارس خلال عام 2015 /2016 فى مقابل 63.7 ألف دارس عام 2014 /2015 بزيادة بلغت نسبتها 8.8% .

وهناك نحو 8.8 ألـف دارس بمراكز التدريب المهنى (القطاع الخاص) عام 2015 /2016، مقابل 12.2 ألف دارس عام 2014 /2015، بانخفاض بلغت نسبته 27.5 %.

ثالثًا- الخريجين بالمؤسسات التدريبية:

سجل عدد الخريجين نحو 22.2 ألف خـريج بالتعليم النظامى (القطاع الحكومى) عام 2015 /2016، فى مقابل 20.3 ألف خريج عام 2014 /2015، بزيادة بـلغت نسبتها 9.1%، ونحو 6.7 ألف خريج بمراكز التدريب المهنى (القطاع الخاص) عام 2015 /2016، مقابل نحو 8.0 ألف خريج عام 2014 /2015 بانخفاض بلغ نسبته 16.8% .