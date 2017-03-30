«استشاري أندية القضاة»: نتواصل مع مجلس النواب.. واقتربنا من الحل

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قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، ورئيس المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة، إن أزمة القضاة فى طريقها للحل، مؤكدًا على وجود تواصل مع مجلس النواب للاحتكام للعقل وإغلاق الباب أمام كل من يحاول استغلال الأزمة للتصعيد ضد الدولة.

وكان نادي القضاة أصدر بيانًا أكد فيه أنه في حالة انعقاد دائم، وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى، ومؤسسة الرئاسة، لحل الأزمة، إعمالاً للمادتين "٥" و"١٢٣" من الدستور، مضيفًا أن "في سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن".

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وتقضي التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب بأن يُعين رؤساء الهيئات القضائية في القضاء العادي والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نواب رئيس الهيئة، على أن يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيسها، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أٌقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.