أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«استشاري أندية القضاة»: نتواصل مع مجلس النواب.. واقتربنا من الحل

Google+ Print
«استشاري أندية القضاة»: نتواصل مع مجلس النواب.. واقتربنا من الحل «استشاري أندية القضاة»: نتواصل مع مجلس النواب.. واقتربنا من الحل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، ورئيس المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة، إن أزمة القضاة فى طريقها للحل، مؤكدًا على وجود تواصل مع مجلس النواب للاحتكام للعقل وإغلاق الباب أمام كل من يحاول استغلال الأزمة للتصعيد ضد الدولة.

وكان نادي القضاة أصدر بيانًا أكد فيه أنه في حالة انعقاد دائم، وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى، ومؤسسة الرئاسة، لحل الأزمة، إعمالاً للمادتين "٥" و"١٢٣" من الدستور، مضيفًا أن "في سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن".

شاهد أيضا

وتقضي التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب بأن يُعين رؤساء الهيئات القضائية في القضاء العادي والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نواب رئيس الهيئة، على أن يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيسها، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أٌقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن