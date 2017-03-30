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وزيرة التخطيط تلتقي سفير اليابان لبحث تنفيذ الخط الرابع للمترو

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وزيرة التخطيط تلتقي سفير اليابان لبحث تنفيذ الخط الرابع للمترو وزيرة التخطيط تلتقي سفير اليابان لبحث تنفيذ الخط الرابع للمترو

التحرير

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ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والسفير الياباني في السيد تاكيهيرو كاجاوا، اليوم الخميس، أوجه التعاون بين المصرية واليابانية خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة التخطيط والمتابعة.

وناقشا كيفية نقل الخبرات اليابانية في وضع آليات للتخطيط تضمن التنسيق بين التخطيط المحلي والقومي، بما يعكس احتياجات المجتمعات المحلية ويؤدي إلى التنمية المكانية المستدامة.

وتم بحث الاستفادة من التجرية اليابانية في تصميم وتنفيذ آليات للمتابعة، تضمن التأكد من تحقيق الأهداف التي تتضمنها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الجانبان أيضًا المشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها، وأهمية أن يتم التركيز في المرحلة القادمة على الاستثمارات في قطاعي التعليم والصحة.

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وعرض السفير الياباني الدعم المقدم من اليابان لاستكمال المتحف المصري الكبير، وأيضًا أوجه التعاون التكنولوجي لتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة مع سفير إستونيا في مصر السيد ساندر سون مجالات التعاون بين مصر وإستونيا، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الإداري وتطبيقات الحكومة الإلكترونية.

وعرض السفير خبرة إستونيا في ميكنة الخدمات الحكومية التي بدأت منذ 20 عامًا، وتأثيراتها على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بسرعة وكفاءة.

واتفق الجانبان على استمرار التشاور فيما يؤدي إلى تبادل الخبرات في هذا المجال بين مصر واستونيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي. 

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التحرير

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