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وزير الصحة يشارك بمؤتمر «السياحة العلاجية» في مطروح

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وزير الصحة يشارك بمؤتمر «السياحة العلاجية» في مطروح وزير الصحة يشارك بمؤتمر «السياحة العلاجية» في مطروح

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توجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة مطروح لحضور مؤتمر "التطوير السياحي المتوازن والسياحة العلاجية لواحة سيوة على خريطة السياحة الدولية"، والمنعقد في الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر وزراء السياحة والتنمية المحلية والزراعة ومحافظ مطروح، وذلك في إطار تنشيط حركة السياحة، وإبراز مكانة محافظة مطروح كمقصد سياحي، بما تمتلكة من مقاومات جاذبة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه من المنتظر مشاركة الوزير والوفد المرافق في استلام مصنع للتمور من الجانب الإماراتي.

وأشار إلى أنه على هامش فعاليات المؤتمر سيشهد الوزير توقيع عقود استثمارية بتكلفة 2 مليار جنيه لمشروعات هي ناتج المؤتمر الاقتصادي الأول بمطروح.

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التحرير

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