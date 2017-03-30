أخبار عاجلة

بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وكيل «قضاة» سوهاج عن قانون السلطة القضائية: مجلس النواب تغول على القانون

Google+ Print
وكيل «قضاة» سوهاج عن قانون السلطة القضائية: مجلس النواب تغول على القانون وكيل «قضاة» سوهاج عن قانون السلطة القضائية: مجلس النواب تغول على القانون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

جدد المستشار بهاء الشريف وكيل نادى قضاة سوهاج، رفض جميع القضاة لإقرار مجلس النواب التعديل المقترح على إحدى مواد قانون السلطة القضائية والخاصة بـ"اختيار رؤساء الهيئات القضائية"، شكلًا وموضوعًا لأنه يعتبر تدخل سافر فى استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، ويمس الحريات.

وأكد الشريف فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن المقصود من هذة الازمة ليس القضاة فقط ولكن القانون والدستور الذى تغول عليهم مجلس النواب بصفته ممثلا عن السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن هدف القضاة هو إعلاء القانون والدستور.

شاهد أيضا

وأصدر أمس نادي القضاة والمجلس الاستشارى لأندية القضاة أكد فيه أن استقلال القضاء وحيدته ليس منحة للقضاة ولكنه ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين التي يفرضها الدستور وتحرص القيادة السياسية الحالية علي دعمه والالتزام بأحكامه وأن استقلال القاضي الذي وكلت حقوق الناس آلية وأصبحت أموالهم وأرواحهم وديعة بين يديه يجلس في محراب العدالة.

وأضاف البيان: "أنه نظرا لما قام به مجلس النواب في عجالة لا مبرر لها ودون الأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى وقضاة وبالمخالفة للدستور والأعراف والتقاليد القضائية المستقرة بما يمس استقلال القضاء بشأن مشروع قانون تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 اجتمع رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة مع رؤساء أندية القضاة على مستوى الجمهوري وقرر رفض مشروع قانون تعديل الفقرة الثانية للمادة 44 من قانون السلطة القضائية شكلًا وموضوعًا لمخالفته للدستور مخالفة صارخة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين

بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة