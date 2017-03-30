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حبس نجار لاتهامه بقتل خفير في دمياط

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حبس نجار لاتهامه بقتل خفير في دمياط حبس نجار لاتهامه بقتل خفير في دمياط

مصراوي Masrawy

حبس نجار لاتهامه بقتل خفير

دمياط – محمد إبراهيم:
قررت نيابة مركز دمياط برئاسة عصام شعراوي، وكيل النائب العام، وإشراف أحمد القزاز مدير النيابة، اليوم الخميس، حبس "م. ن"، نجار، ويقيم بقرية البصارطة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتورط في قتل خفير نظامي خلال توجهه لعمله قبل أيام.
ولفظ مسعود حسن، خفير، ألفاظه الأخيرة متأثرا بإصابته بـ 4 رصاصات متفرقة بالجسم، عقب خروجه من مسقط رأسه قرية البصارطة متوجهًا إلى عمله بمركز دمياط، وكشفت التحريات أن ملثمين يستقلون دراجتين بخاريتين، أطلقوا أعيرة نارية على المجني عليه، أثناء خروجه من قرية البصارطة.
وألقت قوات الأمن، الأربعاء، القبض على 3 آخرين من أبناء القرية بتهمة الانتماء لجماعة "الإخوان" والتحريض على العنف والتظاهر دون تصريح.

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