القاضي يفتتح المؤتمر الأول للاتصالات من أجل المرأة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس :

افتتح المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل المرأة والفتاة المصرية، الذي يحمل شعار (توعية.. بناء قدرات.. قصص نجاح) بمدينة الأقصر بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

ويأتي انعقاد المؤتمر تزامنا مع إعلان مصر عام 2017 عاما للمرأة، ومع فعاليات الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة.

ويهدف المؤتمر إلى إتاحة أدوات والوصول لكافة فئات المرأة بالصعيد، وتوعيتها بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت في كافة مناحي الحياة، لجعلها عضوا فاعلا ومُنتجا في جهود التنمية الاقتصادية التي تُنفذ حاليًا من قبل الدولة في كافة أنحاء البلاد، من خلال تنمية القدرات الشخصية والتمكين التكنولوجي.

وينظم المؤتمر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومحافظة الأقصر، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والشركة المصرية للاتصالات وشركة مايكروسوفت العالمية.