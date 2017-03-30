طقس الجمعة: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

كتبت - مادي غيث

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس غدًا الجمعة سيشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة شمالًا، سيكون لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ومناطق الوجة البحري، وتمتد خفيفة الى القاهرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، إن الرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط احيانًا على شمال البلاد،

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر غدًا:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 26

الإسكندرية 14 20

مطروح 12 19

بورسعيد 15 22

دمياط 15 21

بلطيم 14 20

الإسماعيلية 14 26

السويس 14 27

العريش 11 25

نخل 08 27

طابا 10 28

الطور 16 27

مرسى علم 19 29

الغردقة 19 30

شرم الشيخ 20 29

رفح 10 24

كاترين 10 19

سيوة 14 22

المنيا 13 26

الفيوم 13 26

رأس سدر 16 26

أبوسمبل 16 34

وسط الدلتا 15 25

أسيوط 14 27

سوهاج 15 29

الأقصر 16 33

أسوان 19 35

شلاتين 17 29

حلايب 19 27

الوادى الجديد 16 30

قنا 16 32

نويبع 19 27

السلوم 12 18