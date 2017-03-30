مورينيو ينفي محاولة التعاقد مع نيمار: «مهمة مستحيلة»

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نفى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، محاولته التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مورينيو، خلال تصريحات نقلتها «ديلي ميل» البريطانية: "أنا دائمًا ما أحاول التفاهم مع إدارة مانشستر حتى أعرف ما هي حدود إمكانياتي التي أستطيع من خلالها جلب لاعب، ولكن صفقة نيمار مستحيلة ومنافية للعقل".

أضاف مورينيو: "فريق مثل برشلونة لا يستطيع ولن يستطيع التخلي عن نيمار.. خاصة ومع تقدم ميسي في السن فإن نيمار سيكون الخليفة المناسب له بعد ذلك"

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وتحدثت عدة تقارير صحفية خلال الأسبوع الماضي عن إمكانية الشياطين التعاقد مع نيمار بصفقة خيالية، حيث سيدفع اليونايتد الشرط الجزائي المخصص لنيمار المقدر بـ173 ملايين جنيه استرليني، على أن يتقاضى 416 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

كان نيمار قد صرح في وقت سابق، أن بطولة الدوري الإنجليزي دائمًا ما تبهره وتثير إعجابه، وأنه يحب متابعة جميع الفرق في البطولة دائما واللاعبين أيضًا، خاصة مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليفربول، مؤكدًا أنه أيضًا يوجد مدربين على أعلى مستوى، مثل جوارديولا ومورينيو واللذان يتمنى أي لاعب في العالم أن يكون تحت قيادتهما.

نيمار - لعب هذه الموسم في الدوري 23 مباراة، سجل 8 أهداف، وصنع 9 آخرين، وصنع أكثر من 60 فرصة، وجاء معدل دقة تسديداته بنسبة 48%.