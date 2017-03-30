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حارس مرمى إنتر على رادار مانشستر يونايتد

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حارس مرمى إنتر على رادار مانشستر يونايتد حارس مرمى إنتر على رادار مانشستر يونايتد

التحرير

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في التعاقد مع السلوفيني سمير هاندانوفيتش، حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقلات الصيفية المقبلة.

أضافت ذا صن البريطانية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يرغب في تحصين مركز حراسة مرمى الفريق بالتعاقد مع سمير هاندانوفيتش، صاحب الـ 32 عامًا، تحسبًا لرحيل الدولي الإٍسباني، ديفيد دي خيا، حارس مرمى اليونايتد، إلى ريال مدريد الإسباني.

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وأكدت الصحيفة، أن مورينيو يرغب في تعديل وتحسين عقد دي خيا صاحب الـ 26 عامًا، وجعله واحدًا من أكبر اللاعبين دخلًا في اليوناتيد.

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التحرير

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