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رحيل سانشيز إلى تشيلسي والتجديد مع أوزيل.. «فينجر» يتحدث

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رحيل سانشيز إلى تشيلسي والتجديد مع أوزيل.. «فينجر» يتحدث رحيل سانشيز إلى تشيلسي والتجديد مع أوزيل.. «فينجر» يتحدث

التحرير

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قال الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، إن لاعبا الفريق، الألماني مسعود أوزيل، والتشيلي أليكسيس سانشيز، سعيدان في الفريق ويرغبان في البقاء داخل صفوف النادي.

أضاف فينجر: "شخصيًا أعتقد أنهما يريدان البقاء في أرسنال، وآمل أن يتفق النادي معهما للتجديدي، لكن عندما تصل إلى آخر شهرين من الموسم الجميع سيكون مركزًا على نهايته، حينها تعطي نفسك لحظةً للراحة".

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وعن شائعات انتقال سانشيز لـ تشيلسي، استكمل فينجر: "ذلك كان ممكنًا في الماضي حين كنا نضطر لبيع أفضل لاعبي فريقنا لكن الوضع أصبح مختلفًا الآن، ليس هناك سوى فريق واحد في لندن آرسنال، وسانشيز سعيد هنا.. لم نجدد عقد سانشيز حتى الآن لكنني آمل أن يبقى في النادي، ومازال يتبقى في عقده معنا سنة ونصف لذا لا أعتقد أن ذلك يشكل قلقًا في الوقت الراهن بالنسبة لأرسنال".

وتابع المدير الفني لنادي أرسنال: "عليك أن تتحلى بالحذر بشأن المقابلات التي يجريها اللاعبون مع القنوات المحلية في بلدانهم لأن الترجمة لا تكون دقيقة دائمًا".

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التحرير

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