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«فينجر» يخبر إدارة أرسنال برغبته في البقاء لعامين إضافيين

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«فينجر» يخبر إدارة أرسنال برغبته في البقاء لعامين إضافيين «فينجر» يخبر إدارة أرسنال برغبته في البقاء لعامين إضافيين

التحرير

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أخبر الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، إدارة النادي، رغبته في تجديد عقده لتدريب الفريق لمدة عامين إضافيين، خلال اجتماع جمع بين المدرب وإدارة الجانرز، الأسبوع الماضي.

 وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الاجتماع أسفر عن أن مجلس الإدارة سيعمل على قرار مشترك للتجديد للمدرب الفرنسي بعد انتهاء عقده.

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وطالبت جماهير الأرسنال، المدرب الفرنسي، بالرحيل كثيرًا خلال الأسابيع الماضية، بسبب هبوط مستوى الفريق والنتائج السيئة التي يعاني منها الجانرز خلال الفترة الحالية وأسفرت عن احتلاله حاليًا للمركز السادس في ترتيب جدول البريميرليج برصيد 50 نقطة.

الجدير بالذكر أن أرسنال في الشهور الأخيرة تلقى عدة هزائم ثقيلة للغاية، أبرزها خروجه المهين من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، بعد خسارته ذهابا وإيابا بمجموع المبارتين 10-2، إلى جانب أنه في آخر خمس مباريات له في الدوري لم يفز إلّا في مباراة وحيدة. 

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التحرير

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