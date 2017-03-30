مورينيو: سأكون سعيدًا لبقاء إبراهيموفيتش

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قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق جزء كبير من نجاح اليونايتد هذا الموسم.

أضاف مورينيو: "زلاتان جزء كبير من نجاحنا هذا الموسم، لكن الإنسان أهم من اللاعب والفريق، ولو أراد الرحيل، ليكون سعيدًا مع عائلته فلا بأس".

وعن تجديد عقد إبراهيموفيتش، استكمل مورينيو: "أنا فقط أنتظر قراره، سأكون سعيدًا في حال قرر البقاء وسأكون سعيدًا له في حال قرر الرحيل والبحث عن تحدٍ جديد".

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وكشف مورينيو عن رفضه لمباريات المنتخبات الودية، مستطردًا: "أعارض بشكل تام المباريات الودية، مباريات المنتخبات الودية ليس لها أي معنى إلّا إذا كانت قبل أسبوعين من اليورو أو كأس العالم، أما لعب مباريات ودية في منتصف الموسم مختلطةً بمباريات التصفيات فلا أعتقد أن ذلك أمر منطقي".

وتابع المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد: "فوق كل ذلك المباريات لا تكون كبيرة لذا فأنا لست معجبًا بها لكنني يومًا ما سأكون مدربًا لمنتخب لذا لا يمكنني أن أنتقد ذلك بشدة".