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الاتحاد الأرجنتيني ينتخب رئيسًا جديدًا بعد 35 عامًا

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الاتحاد الأرجنتيني ينتخب رئيسًا جديدًا بعد 35 عامًا الاتحاد الأرجنتيني ينتخب رئيسًا جديدًا بعد 35 عامًا

التحرير

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أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، فوز كلاوديو تابيا بانتخابات الاتحاد على مقعد الرئيس، بعد أن كان المرشح الوحيد الذي تقدم بأوراق ترشحه لدى الجمعية العمومية للاتحاد.

وصوتت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الأرجنتيني لصالح كلاوديو بـ 40 صوتا، مقابل امتناع 3 أصوات، بعد عام كامل من سيطرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الاتحاد الأرجنتيني للعبة، اختار الأخير رئيسا له خلفا للراحل خوليو جروندونا، الذي ظل 35 عاما في هذا المنصب.

وقال تابيا في تصريحات صحفية: "سنبدأ جميعا في إعادة تأسيس اتحاد الكرة الأرجنتيني".

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وسيعمل مع الرئيس الجديد لاتحاد الكرة الأرجنتيني 3 نواب، وهم دانيل أنخيليسي، رئيس نادي بوكا جونيورز وصديق الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، وهوجو مويانو، رئيس نادي إندبيندينتي، وجويرمو رايدن، رئيس نادي ميتري دي سانتياجو.

الجدير بالذكر أن فوز تابيا برئاسة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بعد يوم واحد من عقوبة الإيقاف لأربع مباريات دولية، التي وقعت على نجم الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي من قبل الفيفا، في ظل تنامي مخاطر عدم تأهل الأرجنتيني لمونديال روسيا 2018.

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التحرير

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