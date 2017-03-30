بالصور.. حبيب يستقبل وزير الشباب في مستهل زيارته لبني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الخميس، المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بديوان عام المحافظة، في مستهل زياته لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية ببعض مراكز الشباب بالمحافظة.

تشمل الزيارة افتتاح حمام سباحة بنادي متحدي الإعاقة، و4 ملاعب بالأبعاد الخماسية مزودة بالنجيل الصناعي وأعمدة الإنارة الكاشفة بالمعسكر القومي للشباب، وافتتاح ملعبين بمركز شباب مدينة بنى سويف، وملعب خماسي بمركز شباب تزمنت الشرقية.

كما يزور "عبد العزيز" المدينة الرياضية ببنى سويف، لمعاينة الاستاد الرياضي والصالة المغطاة، يعقبها حضوره للمباراة النهائية لبطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة، بين فريقي مركز شباب الفشن ومركز شباب سمسطا.