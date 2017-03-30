بالصور.. محافظ بني سويف في "بياض العرب" لحل مشكلة الصرف

بني سويف ــ أحمد كامل:

تفقد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بدء تنفيذ أعمال إصلاح منظومة الصرف الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية، والتي تعاني منها المحافظة من 11 سنة، منذ عام 2006.

وتواجد المحافظ برفقة المهندس محمد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسب أحمد دسوقي، رئيس مدينة بني سويف، في موقع الأعمال بالمنطقة التي تتسرب إليها مياه الصرف عند أبراج المحولات بمحطة كهرباء شرق النيل، حيث تجري أعمال تجفيف المنطقة من المياه وتنفيذ إجراءات منع التسرب المياه بمحيط المنطقة والمناطق السكنية المتاخمة.

وطالب "حبيب"، المقاولين، المنفذين بالعمل على فترتين مسائية وصباحية طوال اليوم، لسرعة إنجاز الأعمال والانتهاء من هذه المشكلة والتي عانت منها المنطقة لسنوات وحالت دون ضخ مزيد من الاستثمارات للمنطقة.

يشار إلى أن المنطقة الصناعية ببياض العرب تعاني من مشكلة تجمع مياه المصانع داخل المنطقة ما يتسبب في غرقها وتضرر القرى المجاورة منها بسبب سوء تصميم منظومة الصرف بالمنطقة.