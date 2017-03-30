هيئة قناة السويس تنير منشآتها باللون الأزرق احتفالاً باليوم العالمي للتوحد

الإسماعيلية-إنجي هيبة:

أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، عن مشاركة الهيئة للعام الثاني على التوالي في احتفالات العالم باليوم العالمي للتوحد "الأوتيزم"، بإضاءة عدد من المنشآت التاريخية والرئيسية باللون الأزرق مساء يومي السبت والأحد، وهي مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، ومبنى القبة ببورسعيد، ومبنى التحركات بالسويس، بالإضافة إلى إطلاق السفن العابرة لقناة السويس لصافراتها، بالتزامن مع قيام معالم بارزة في جميع أنحاء العالم بإنارة الأضواء الزرقاء الساطعة للتوعية بمرض التوحد "الأوتيزم".

وأكد الفريق مميش حرص الهيئة على تفعيل دورها المجتمعي بتقديم الدعم الكامل للمبادرات المجتمعية البناءة، وتبني المشروعات الخدمية التي تمس احتياجات العاملين بالهيئة ومواطني مدن القناة.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال من ذوي القدرات الخاصة، ولاسيما مرضى التوحد مع تزايد نسبة الإصابة به في الآونة الأخيرة، مضيفاً أن هيئة قناة السويس أنشأت بالفعل مركزا متخصصا لرعاية الأطفال من ذوي القدرات الخاصة في مطلع العام الماضي في 11/1/2016 ليكون منظومة طبية شاملة ومتخصصة تمكن الأطفال من الاندماج الكامل في المجتمع، وتعمل على تغيير نظرة المجتمع لهم من خلال التوعية السليمة بما يخفف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ويسهم في تحويل الأطفال من ذوي القدرات الخاصة إلى طاقة يمكن توظيفها بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.

من جانبه أوضح المهندس هاني توفيق حنا مدير إدارة الخدمات أن الهيئة لا تدخر جهداً في تطوير الخدمة الطبية المُقدمة من خلال مستشفى الهيئة والمراكز الطبية المتخصصة التابعة لها، لافتاً إلى أن مركز الهيئة لعلاج ذوي القدرات الخاصة يواكب أحدث الأساليب العلمية والعلاجية في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة، وأشار إلى أن توجيهات الفريق مميش توصي بأن يكون المركز نواة يعقبها افتتاح فروع أخرى في بورسعيد والسويس لخدمة مجتمع منطقة القناة وأبناء الهيئة.