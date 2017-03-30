ضبط أدوية منتهية الصلاحية بمركز عيون شهير في الزقازيق

الشرقية – فاطمة الديب:

شن قسم العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، حملة مكبرة؛ للتفتيش على عدد من المراكز الطبية بمدينة الزقازيق، حيث تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية بمركز عيون شهير بالزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ياسين عبدالله، نائب مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية، يرافقه نرمين بهجت محمد عامر، وإيمان يسري، من إدارة العلاج الحر، بصفتهم مأموري الضبط القضائي، بالمرور على مركز عيون شهير بمنطقة "القومية".

وتمكن فريق العلاج الحر، من ضبط كمية من الأدوية والمستلزمات الطبيبة، منتهية الصلاحية، وجرى التحفظ عليها، واستصدار قرار بغلق مركز العيون، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6392 جُنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2017.