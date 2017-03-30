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بالصور.. مياه ترعة فرشوط داخل فصول مدرسة العسيرات الإعدادية

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مصراوي Masrawy

مياه ترعة فرشوط داخل فصول مدرسة العسيرات (1)مياه ترعة فرشوط داخل فصول مدرسة العسيرات (1)

مياه ترعة فرشوط داخل فصول مدرسة العسيرات (2)مياه ترعة فرشوط داخل فصول مدرسة العسيرات (2)

مياه ترعة فرشوط داخل فصول مدرسة العسيرات (3)مياه ترعة فرشوط داخل فصول مدرسة العسيرات (3)

مياه ترعة فرشوط داخل فصول مدرسة العسيرات (4)مياه ترعة فرشوط داخل فصول مدرسة العسيرات (4)

قنا - أبو المعارف الحفناوي:
تداول طلاب مدرسة العسيرات الإعدادية بفرشوط، صورا لغرق فصول المدرسة في مياه الترعة الواقعة أمام المدرسة، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب طلاب بالمدرسة على صفحاتهم: "المدرسة ريحتها معفنة، وبنتعلم على الريحة"، مطالبين المسؤولين بحل المشكلة.

من جهته، قال العميد أحمد أبوبكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن السبب في غرق المدرسة، ارتفاع منسوب مياه الترعة، بسبب وجود حشائش وقاذورات، أدت إلى انسداد بعض غرف التفتيش داخل الترعة.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الري، لتطهير الترعة، منذ أمس الأربعاء، وأن الوزارة تولت بالفعل حل الأزمة وشفط المياه من المدرسة، وتطهير الترعة.

ولفت إلى زيارته المدرسة، صباح اليوم، للوقوف على آخر المستجدات، موضحًا أن المدرسة سيتم عمل إحلال وتجديد لها بالكامل في خطة العام القادم.

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مصراوي Masrawy

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