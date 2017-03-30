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إطلاق مبادرة "الإسكندرية خالية من فيروس سي" بتمويل من "تحيا مصر"

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مصراوي Masrawy

إطلاق مبادرة الإسكندرية خالية من فيروس سي

الإسكندرية – محمد عامر:
أطلق الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، مبادرة "الإسكندرية خالية من فيروس سي" بالتنسيق مع المجتمع المدني والنقابات وشركات الأدوية، للقضاء على فيروس "سي"، الذي بات يهدد حياة المواطن المصري.
وكان المحافظ قد عقد اجتماعا، اليوم، مع الدكتور حلمي، رئيس شركة فاركو المصنعة لأحدث أجيال الأدوية لعلاج فيروس سي، ومحمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا "، ووكلاء وزراء الصحة والتعليم والشباب والرياضة بالإسكندرية، لمناقشة آليات العمل والمخطط الزمني للبدء الفوري في تنفيذ المبادرة.
وكلف "سلطان" شركة فاركو بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية واضحة، لجميع الحالات الموجودة سواء الحاملة أو غير الحاملة للفيروس، وتحديد التحاليل والإختبارات التي سيتم مسح طبي شامل لها، لافتا إلى أن سيتم تجهيز مكان بالمحافظة لتسجيل بيانات كافة المواطنيين للبدء في تقديم العلاج المجاني للمرضى.
وأشار المحافظ إلى الاتفاق مع صندوق "تحيا مصر" على تمويل جميع الفحوصات والتحاليل اللازمة للمواطنين، على أن يتم بدء التحليل وتكثيفه بالأماكن الحيوية مع الطلاب بالجامعة، والشباب بمراكز الشباب، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين.

إطلاق مبادرة الإسكندرية خالية من فيروس سي (2)

إطلاق مبادرة الإسكندرية خالية من فيروس سي (3)

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