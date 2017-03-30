"ليندسي لوهان" تطلق خط أزياء خاص لـ "المحجبات"

كتبت - هاجر حاتم:

أعلنت الفنانة الأمريكية "ليندسي لوهان"عن عزمها لإنتاج خط أزياء جديد خاص بالمحجبات، وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل انستجرام.

نشرت "لوهان" صورة لها وهي ترتدي الحجاب، وكتبت عليها قريبًا خط أزياء جديد للمحجبات، وانهالت عليها التعليقات، بين تشجيعها لعمل هذه الفكرة، بينما مدح آخرون شكلها في الحجاب.

يذكر أن "لوهان" في الفترة الأخيرة أثارت الجدل بسبب تقربها للعالم العربي الاسلامي، حيث تقيم غالب الوقت بمدينة دبي بدولة الامارات، وظهرت أكثر من مرة وهي ترتدي الحجاب، بالإضافة إلى تحدثها بعض الكلمات باللغة العربية.