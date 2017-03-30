كتب - محمد قاسم:

قرر​ اليوم، مجلس إدارة مستشفى القصر العينى التعليمي الجديد - الفرنساوى - برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، منح العاملين المعينين بالمستشفى، والذين تقل دخولهم عن 2000، مبلغ 250 جنيه شهريًا على ألا يزيد دخلهم الشهرى في كل الأحوال عن 2000، وذلك دعما لهم من الجامعة وتقديرًا للظروف الاقتصادية الحالية.

وأنشأ مجلس إدارة المستشفى، صندوق علاج للعاملين بالمستشفى، مثل صندوق العاملين بالجامعة.

وقررت جامعة القاهرة، إعفاء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة الذين يعالجون بالمستشفى من فرق علاج الدرجة، وذلك وفقًا لنسبة الإشغال المتاحة بالمستشفى.