مميش: إنارة منشآت قناة السويس باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي للتوحد

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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن إضاءة عدد من المنشآت التاريخية والرئيسية للهيئة باللون الأزرق مساء السبت والأحد المقبلين، احتفالا باليوم العالمي للتوحد (الأوتيزم).

وقال "مميش"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه سيتم إضاءة مباني الإرشاد بالإسماعيلية، والقبة ببورسعيد، والتحركات بالسويس، فضلا عن إطلاق السفن العابرة لقناة السويس صافراتها، بالتزامن مع قيام معالم بارزة في جميع أنحاء العالم بإنارة الأضواء الزرقاء الساطعة للتوعية بالمرض.

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وأكد رئيس هيئة قناة السويس، ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة مرضى التوحد، مع تزايد نسبة الإصابة به في الآونة الأخيرة، لافتا بأن الهيئة أنشأت مركزا متخصصا لرعاية الأطفال من ذوي القدرات الخاصة في مطلع العام الماضي، ليكون منظومة طبية شاملة ومتخصصة تمكن الأطفال من الاندماج الكامل في المجتمع، وتعمل على تغيير نظرة المجتمع لهم من خلال التوعية السليمة، بما يخفف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ويسهم في تحويل الأطفال من ذوي القدرات الخاصة إلى طاقة يمكن توظيفها بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.