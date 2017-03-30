330 مليار جنيه إجمالي حجم الدعم بموازنة العام المالي 2017 / 2018

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قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية اليوم الخميس إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017 / 2018، تستهدف تخفيض نسبة العجز إلى 9.2% إلى جانب خفض حجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم.

وأضاف الجارحى، خلال مؤتمر إطلاق البيان التمهيدى للموازنة العامة 2017 / 2018، إن حجم الدعم فى الموازنة الجديدة يبلغ نحو 330 مليار جنيه ونحو 240 مليار جنيه للأجور و380 مليار جنيه لخدمة الدين، لافتًا إلى أن هذه البنود الثلاثة تمثل نحو 80% من حجم الموازنة والذى يبلغ نحو 1.1 تريليون جنيه.

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وأشار إلى أن خفض عجز الموازنة يأتى من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة حجم الإيرادات، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة للعام المقبل 2017 / 2018 تستهدف تحقيق زيادة كبيرة فى الضرائب عن طريق تحسين الإدارة الضريبية.