الأحد.. بدء سحب كراسات شروط 250 قطعة أرض مميزة بمدينة ناصر

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم طرح كراسات شروط 250 قطعة أرض سكنية مميزة بمدينة "ناصر" الجديدة، بغرب أسيوط، الأحد المقبل، بمساحات تتراوح بين 500 و700متر، لإقامة فيلات وعمارات سكنية.

وأضاف مدبولى، أنه يشترط فى المتقدم أن يكون شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس معنويًا -شركة أو مؤسسة-، وألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت الإعلان.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: "يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من فرع بنك التعمير والإسكان بشارع الجمهورية - أسيوط، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة شروط الطرح ابتداء من يوم الأحد الموافق 9 أبريل حتى يوم الخميس الموافق 27 أبريل، خلال أيام العمل الرسمية للبنك من الساعة 3 وحتي الساعة 5 مساءً، ويحظر التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج البنك".

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وتابع: "ويسدد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه فقط لا غير بشيك معتمد -مقبول الدفع أو مصرفي-، أو نقدًا"، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء قرعة يدوية وعلنية طبقًا لقطع الأراضي والمساحات، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة لاحقًا بحضور الجهات المعنية والرقابية ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بالقرعة العلنية.

وأوضح السباعى أنه في حالة الحصول على قطعة أرض بالقرعة، يتم استكمال سداد نسبة 25% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء) من إجمالي قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي الثمن علي 3 أقساط سنوية متساوية ومتتالية، يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه سيتم تسليم الأرض خلال12 شهرًا من تاريخ استكمال سداد نسبة الـ25% من إجمالي قيمة الأرض، ويتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة شروط الطرح، موضحاً أن مناطق الأراضي المطروحة متاحة علي الموقع الإليكترونى www.newcities.gov.eg.