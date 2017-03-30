السيسي يصدر قرارًا بترقية بعض وكلاء النيابة الإدارية

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، رقم 145 لسنة 2017، ببعض الترقيات بجهاز النيابة الإدارية، في ضوء القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.

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شمل القرار ترقية رشا مكي، وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب)، على أن تكون لاحقة على وكيل النيابة سمر مبارك وسابقة، على وكيل النيابة محمد حسن، رئيس النيابة الإدارية من الفئة (ب)، اعتبارًا من 22 يونيو 2016، وهو تاريخ موافقة المجلس الأعلى على مشروعات الترقيات.

كما شمل القرار في مادته الثانية ترقية وكيل النيابة الإدارية مصطفى عبد الرحمن، وكيل النيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب)، على أن تكون لاحقة على هشام درمان وسابقة على هانى نصير، رئيس النيابة الإدارية من الفئة (ب).