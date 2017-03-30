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فحص 21 ألف رسالة غذائية مستوردة بمعامل الرقابة على الصادرات والواردات

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فحص 21 ألف رسالة غذائية مستوردة بمعامل الرقابة على الصادرات والواردات فحص 21 ألف رسالة غذائية مستوردة بمعامل الرقابة على الصادرات والواردات

التحرير

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استقبلت معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اليوم الخميس، 20 ألفًا و719 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية مستوردة، بإجمالى 5.5 مليون طن منها 15 ألفًا و126 رسالة صناعية و5 آلاف و593 رسالة غذائية، وقد أثبتت النتائج مطابقة 20 ألفًا و431 رسالة بينما تم رفض 288 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وقال وزير التجارة والصناعة محمود قابيل إن الطفرة الإيجابية التي شهدتها مؤشرات التجارة الخارجية المصرية واستمرار نسب التحسن، جاء نتيجة للخطة التي تنتهجها الوزارة في تنمية الصادرات غير البترولية، والتي ساهمت بدورها في تحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية، وترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وإقبال المستهلك المصرى علي شراء المنتجات الوطنية.

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وأكد قابيل حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية بما  يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة، شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردةز

 وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك، بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على جميع المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة.

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التحرير

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