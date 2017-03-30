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وزير المالية: 18 مليار جنيه زيادة في مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة

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وزير المالية: 18 مليار جنيه زيادة في مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة وزير المالية: 18 مليار جنيه زيادة في مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة

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قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية اليوم الخميس إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017 - 2018، تستهدف تحقيق فائض أولى يصل إلى 2.3%.

وأضاف الجارحى، خلال مؤتمر اطلاق البيان التمهيدى للموازنة العامة 2017 - 2018، أن نحو 15% من الموازنة الجديدة سيخصص لسداد الديون، مشيرًا إلى أن حجم الدين تخطى نحو 100%.

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وأشار إلى أن إجمالى حجم مخصصات الأجور فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2017 - 2018 بلغت نحو 240 مليار جنيه، وذلك فى مقابل نحو 222 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الحالى 2016 - 2017، أى بزيادة بلغت نحو 18 مليار جنيه.

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