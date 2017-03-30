ارتفاع في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور

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ارتفعت أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم الخميس حيث سجل سعر كيلو الطماطم نحو 5 جنيهات، وسجل البصل 7.50 جنيه، والبطاطس تراوحت بين 3.20 و4.70 جنيه، وسجل سعر كيلو الجزر نحو ما بين نحو 1.25 و2.25 جنيه.

وسجلت الكوسة نحو 4 جنيهات، والفاصوليا 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو البسلة نحو 4 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الفلفل البلدي نحو 4 جنيهات، والفلفل الألوان سجل نحو 10 جنيهات للكيلو، والقلقاس 6 جنيهات، والخيار البلدي 4 جنيهات، وبلغ سعر الثوم البلدي 14 جنيهًا، فى حين تباع الملوخية بـ3 جنيهات.

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فى السياق نفسه، ارتفعت أسعار الفاكهة أيضًا، حيث سجل كيلو الليمون البلدي نحو 15 جنيهًا، وكيلو البرتقال البلدى تراوح ما بين نحو 3.50 و4.50 جنيها للكيلو، وكيلو اليوسفى سجل نحو 6.50 جنيه، وبلغ سعر كيلو الجوافة نحو 7 جنيهات، والفراولة سجلت نحو 6 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو الموز نحو 5 جنيهات، والكانتلوب يباع بنحو 8 جنيهات.