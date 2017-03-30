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المالية: 56 مليارًا مستحقات صندوقي التأمين الاجتماعي والخزانة العامة

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المالية: 56 مليارًا مستحقات صندوقي التأمين الاجتماعي والخزانة العامة المالية: 56 مليارًا مستحقات صندوقي التأمين الاجتماعي والخزانة العامة

التحرير

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قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، اليوم الخميس، إن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس الوزراء لفض التشابكات بين صندوقي التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، قامت بتدقيق قيمة المستحقات الناتجة عن التزامات الخزانة العامة للصندوقين حتى 30 /6 /2016 لتبلغ نحو 56 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول بجدولة الالتزامات المدققة حتى 30 /6 /2016 المستحقة لصندوقي التأمين الاجتماعي طرف الخزانة العامة للدولة بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف جدولة المديونية المدققة حتي 30 /6 /2016 والمستحقة لصندوقي التأمين الاجتماعي، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير المالية دكتور عمرو الجارحى وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

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وأضاف معيط أنه وفقًا للبروتوكول يتم سداد المديونية على عشر دفعات سنوية في صورة سندات على الخزانة العامة، وتسدد كل دفعة في أول يناير من كل عام حيث تستحق الدفعة الأولي في 1 /1 /2018 ، ويتم سداد العائد شهريًّا من تاريخ الاستحقاق، وتقسيم الدفعة السنوية بين كل من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بنسبة المستحقات المدققة لكل من الصندوقين.

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