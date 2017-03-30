فريدة سيف النصر تكشف سر ابتعادها الفني.. والغضب من «نجمة الإغراء»

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حلت الفنانة فريدة سيف النصر، ضيفة على برنامج "الستات ما بيعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "cbc"، وتطرقت خلال حديثها للعديد من جوانب حياتها، ونرصد أبرز التصريحات التى جاءت بالحلقة خلال التقرير التالى:

هند رستم أضرتني بوصفها "نجمة الإغراء القادمة"

قالت الفنانة فريدة سيف النصر إن وصف الفنانة الراحلة هند رستم حول كونها نجمة الإغراء القادمة أضرها بشكل كبير، خاصة وأن ذلك منعها من المشاركة في العديد من الأفلام، مشيرًا إلى أن المصطلحات التي تطلق على بعض مشاهدها في السنيما على موقع "يوتيوب" والتي تضعها في خانة الإغراء على الرغم من أن الكثير من مشاهد أفلامها ليس له علاقة بأي إغراء، وتزعجها كثيرًا.

نهال عنبر كانت زميلتى في الفصل

أوضحت أيضًا خلال حوارها إلى إنها كانت تقضي أغلب أوقاتها في مسرح المدرسة مما دفع المديرة تقول عنها إنها "هتطلع رقاصة"، وكان معها في الفصل الفنانة نهال عنبر وزوجة المطرب خالد عجاج، مشيرًا إلى أن سبب سطوع نجمها في سماء الفن جاء بسبب مشاركتها للكثير من الفنانين الكبار أصحاب جماهيرية كبيرة في أكثر من عمل فني ومنهم الفنان نور الشريف وسعيد صالح وهي في سن صغير.

"ابني سبب ابتعادي عن الفن"

وعن سبب إبتعادها عن الفن لفترة كبيرة قالت الفنانة فريدة سيف النصر، أن ذلك يرجع لخوفها وحرصها على اختيار أعمالها الفنية بدقة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يرجع لإنجاب طفلها محمد، قائلة: "كنت بكتب بعض الحوارات لزملائي قبل تصوير أي عمل فنى".

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"سوسن بدر أختي في الرضاعة"

خلال حوارها صرحت أيضًا الفنانة فريدة سيف النصر، بأن الفنانة سوسن بدر شقيقتها في الرضاعة بحكم جيرتهم في حي العجوزة، قائلة: "كانت جارتي في حي العجوزة وبدأنا مع بعض التمثيل".

والدتي كانت بتضربني بـ"الشبشب"

وعن دخولها المجال الفني قالت فريدة سيف النصر، أن جارتها كانت تعمل بنفس المجال وكان يأتى لها المخرجين والمنتجين ومعظم الفنانون المشاهير، مشيرًا إلى أن والدتها أول من أعترض على دخولها الوسط الفني، وكانت تضربها ضربًا كثيرًا، قائلة: "وبالشبشب وأنا تعبتها جدا".