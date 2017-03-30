اتحاد دول غرب أفريقيا يشكو «الكاف» بسبب بث المباريات

التحرير

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علمت "التحرير"، أن اتحاد دول غرب أفريقيا "الكوميسا"، والذي لعب دورًا في إسقاط الكاميروني عيسى حياتو في انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي، سيتقدم بشكوى ضد الكاف بشأن بث مباريات بطولة إفريقيا.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الكوميسا سيقدم شكوى ضد الكاف لدى المحكمة الرياضية الدولية، من أجل حصول كل دولة على حق بث مباريات فريقها أو منتخب بلادها على قنواتها بصورة طبيعية.

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وأفادت المصادر بأن هناك واقعة مشابهة حدثت في أوروبا وتقدمت عدد من الدول بشكوى ضد مسألة تشفير المباريات، لكن لم يتم تقديم الشكوى في المحكمة الرياضية وإنما في المفوضية الأوروبية.