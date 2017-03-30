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عبد الظاهر السقا: الأهلي يمر بأشياء غريبة

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عبد الظاهر السقا: الأهلي يمر بأشياء غريبة عبد الظاهر السقا: الأهلي يمر بأشياء غريبة

التحرير

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أكد عبد الظاهر السقا، لاعب الوطني السابق، أن حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي، هو الأدرى بمستوى عماد متعب ومتى يعطيه الفرصة للمشاركة مع الفريق.

وقال السقا في تصريحات إذاعية لبرنامج «جوه الجون» الذي يقدمه خالد لطيف «البدري قد يحرق متعب لو أعطاه فترات طويلة، لذا فهو أدرى بموقف متعب وعلى متعب إثبات جدارته في المران».

وأضاف السقا «ما يحدث ليس في مصلحة متعب أو الأهلي.. ومن واقع تجربة لي مع البدري ليس بالسهل أن تحجز مكانك كلاعب معه لابد أن تكون سوبر فهو شخصية صعبة».

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وتابع «الأهلي يمر بأشياء غريبة لم نعتاد رؤيتها فى القلعة الحمراء، فالكبار بالفريق يصنعون مشاكل وهذا أمر مقلق».

وأختتم حديثه قائلاً: «الأهلي وحسام البدري وسيد عبد الحفيظ عليهم حل مشاكلهم في الغرف المغلقة».

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التحرير

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