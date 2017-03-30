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منتخب المحليين يرفض استدعاء نيدفيد

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منتخب المحليين يرفض استدعاء نيدفيد منتخب المحليين يرفض استدعاء نيدفيد

التحرير

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كشف مصدر بجهاز منتخب المحليين، عن صعوبة استدعاء أحمد فتوح لاعب الزمالك لمعسكر الفراعنة في أبريل المقبل.

وقال المصدر لـ "التحرير"، إن فتوح يشارك في الدوري الممتاز مع الزمالك وبالتالي فإن ناديه سيرفض التفريط فيه خلال فترة المعسكر.

وتابع، أن الجهاز الفني يتجه لرفض استدعاء كريم نيدفيد لاعب الأهلي، والذي آثار غضب الجميع لعدم مشاركته في المعسكر الأخير بداعي الإصابة، ثم إعلان جاهزيته للمشاركة مع الأهلي أمام الداخلية.

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من جانبه أكد طارق السعيد المدرب العام لمنتخب المحليين، أن الجهاز الفني طلب ترحيل أسبوع واحد من أسابيع دوري القسم الثاني، من أجل إقامة معسكر لمدة 5 أيام بحد أقصى في نهاية الشهر المقبل.

وقال السعيد لـ "التحرير"، إنه من الصعب التراجع عن إقامة المعسكر خاصة وأن الوقت ضيق قبل مباراتي المغرب المقرر لهما أغسطس المقبل ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2018.

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التحرير

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