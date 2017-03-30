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غيابات بالجملة في صفوف اليونايتد قبل مواجهة وست بروميتش

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غيابات بالجملة في صفوف اليونايتد قبل مواجهة وست بروميتش غيابات بالجملة في صفوف اليونايتد قبل مواجهة وست بروميتش

التحرير

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يعاني المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، من غيابات كثيرة بين صفوف فريقه، والذي سيواجه نظيره وست بروميتش في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد نظيره وست بروميتش ألبيون، السبت المقبل، على ملعب أولد ترافورد في إطار منافسات الأسبوع الـ30 من البريميرليج.

وسيغيب عن صفوف الشياطين كلا من كريس سمولينج وفيل جونز مدافعا الفريق، بعد إصابتهما مع منتخب انجلترا خلال فترة التوقف الدولي، كما يغيب بول بوجبا وقائد الفريق واين روني للإصابة أيضا.

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كما يغيب أيضا زلاتان إبراهيموفيتش ولاعب الوسط هيريرا عن مواجهة وست بروميتش، إذ ينفذان عقوبة الايقاف. وستكون مباراة وست بروميتش الأخيرة لهما في العقوبة.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية: "نفقد أربعة لاعبين حتى الآن، وأعتقد أن بول بوجبا أيضا سيغيب. لذا سنفتقد خمسة لاعبين".

ويسعى اليونايتد، خامس ترتيب البريمييرليج، للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة 19 على التوالي في الدوري، عندما يواجه وست بروميتش ثامن الترتيب.

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