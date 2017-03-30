بالفيديو والصور || طريقة عمل الجاتو والتورتة علي طريقة الشيف نجلاء الشرشابي علي قد الايد

سمر العشري

طريقة عمل الجاتو علي طريقة الشيف نجلاء الشرشابي المقدمة في برنامج علي قد الايد حلقة يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015 علي قناة cbcc سفرة , المناسب للعديد من المناسبات و العزومات و أعياد الميلاد.

وصفات عديدة ومختلفة و غير مكلفة لأحلى و أشهى الحلويات والكيك و الجاتوه و الكيكة الاسفنجية و جاتوه عيد الميلاد للشيف نجلاء الشرشابي في برنامج الطبخ علي قد الايد تقدم لنا مقادير وطريقة إعداد جاتوه المربي و الكريمة .

وصفات الجاتو أصبحت من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها بالمنزل للأولاد، كما وضحتها الشيف نجلاء الشرشابي من خلال برنامجها على قد الايد بطرق مبسطة وسهلة من خلال برنامج على قد الأيد، وتزيينها بأشهى الطرق.

المقادير

تعاني الكثير من السيدات والفتيات أثناء تحضير الجاتو بالمنزل، وذلك من أجل الحصول علي نتيجة مماثلة للجاتو الجاهز، ويرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها ضبط المقادير المطلوبة، لذلك نعرض لكم المكونات والمقادير بدقة كما نعرض لكم فيديو للشيف نجلاء، لاتباع طريقة تحضير الجاتو، خطوة بخطوة، ومعرفة أهم النصائح التي تقدمها والأخطاء الشائعة.

أولا:- مكونات الكيكة الإسفنجية

واحد وربع كوب دقيق، 6 بيضات، 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر، فانيليا، كوب سكر بودرة، ملعقة كبيرة خل، ربع كوب ماء.

ثانيا :- طريقة عمل صوص الشيكولاتة

كوب شيكولاتة مبشورة، 2 مكعب زبدة، كوب من الكريمة اللباني .

ثالثا :- تزيين الوجه

تزيين وجه الجاتو بمربي الفراولة و الكريم شانتي والشيكولاتة السايحة او ( حسب الرغبة ).

طريقة عمل الجاتو بالمربي و الكريمة

نضع البيض والفانيليا ونخفقهم جيدا ثم الخل باستخدام العجانة .

ثم نضع السكر البودرة ونخفقهم جيدا لمدة ربع ساعة حتى يزداد حجم الخليط ونضيف الماء.

نقوم بوضع الخليط على الدقيق ونقلبه بملعقة خشبية حتي يدمج معا.

نجهز صينية مدهونة بالسمن والدقيق ونضعه في الفرن لمدة نص ساعة علي درجة حرارة 170 درجة.

بعد ان نخرجها من الفرن نتركها حتى تبرد تماما و يفضل ان نتركها لليوم التالي .

نقسمها الي جزئين بالعرض او تلاتة بعد ان و نكون محضرين الكريمة اللبانى نغليها على النار .

ثم بعد ذلك نرفعها و نضع عليها الزبدة والشيكولاتة المبشورة ثم نرفعها بعد ذلك ونتركها تبرد ونضع الكريمة بالمربي بين طبقات الكيك .

تزيين الجاتوه

اشكال مختلفة لتزيين وجه الجاتوه حسب رغبة كل شخص مناسبة للحفلات و العزومات و اعياد الميلاد، يمكنكم الاستعانة بأشكال تزيين الجاتو التالية، حيث نعرض لكم مجموعة أشكال متنوعة ومميزة، تحتوي على مجموعة كبير من جاتو الشيكولاتة والمفضل لدى الأغلبية العظمي من محبي تناول الجاتوهات، وأخرى مزينة بأنواع مختلفة من الفواكه التي تتميز بألوانها الجميلة وغنية بالفوائد الصحية.









طريقة عمل الكيك الاسفنجي وتورتة الآيس كريم على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي من برنامج على قد الايد .

طريقة عمل التورتة

نفس طريقة عمل الجاتوه بالظبط مع اختلاف كميات المقادير باختلاف حجم التورتة المطلوبة، ونعرض لكم بالتفصيل مقادير التورتة بدقة من خلال الشيف نجلاء الشربيني، من خلال الفيديو التي لتتمكنوا من متابعة طريقة عمل التورتة في المنزل خطوة بخطوة مع الشيف نجلاء الشرشابي، بأقل تكلفة، وضمان محتوياتها صحية بدون إضافات أو مكونات غير صحية.

بالفيديو طريقة عمل التورتة المكعبات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي من برنامج على قد الأيد .

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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