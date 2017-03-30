10 آلاف جنيه للأسرة المصابة بمنزل المنوفية المنهار

المنوفية مروة فاضل:

أمر الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، بصرف 10 آلاف جنية بصفة عاجلة لأسرة المنزل المنهار بقرية منشأة سلطان بمركز منوف.

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بزيارة المصابين في المستشفى والاطمئنان عليهم، وكذا تكليف فريق من إدارة التفتيش بالمحافظة بتفقد الحالات.

كان منزل الأسرة، قد انهار مساء أمس الأربعاء، مكون من دور واحد مبني بالطوب الأبيض والأسمنت، إثر انفجار أنبوبة غاز صغيرة، ما أسفر عن إصابة سمير عثمان أبوعوف، 55 عاما، ووفاء عثمان أبوعوف، 25 عاما، وأحمد رشدي، 25 عاما، وآية محمد أبوعوف، 21 عاما، وجميع الحالات مستقرة.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفى لمواجهة أي طوارئ للحالات المصابة.