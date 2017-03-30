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ضبط أدوية مهربة وأخرى تباع بأزيد من سعرها في المنوفية

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مصراوي Masrawy

ضبط أدوية مهربة وأخرى تباع بأزيد من سعرها في المنوفية ضبط أدوية مهربة وأخرى تباع بأزيد من سعرها

المنوفية مروة فاضل:

شنت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، حملة على بعض الصيدليات بمركز شبين الكوم، اليوم الخميس، يرافقها الدكتورة سعاد الزاغ، مدير إدارة الصيدلة ومدير التفتيش الصيدلى بالمديرية، ومفتش تموين من إدارة شبين الكوم.
أسفرت الحملة عن ضبط أدوية خاصة بمرضى الكبد تباع بأزيد من التسعيرة، وضبط أدوية مهربة، وكذلك ضبط أدوية محفوظة بطريقة غير سليمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط أدوية مهربة وأخرى تباع بأزيد من سعرها (3)

ضبط أدوية مهربة وأخرى تباع بأزيد من سعرها (1)

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