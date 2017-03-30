ضبط أدوية مهربة وأخرى تباع بأزيد من سعرها في المنوفية

المنوفية مروة فاضل:

شنت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، حملة على بعض الصيدليات بمركز شبين الكوم، اليوم الخميس، يرافقها الدكتورة سعاد الزاغ، مدير إدارة الصيدلة ومدير التفتيش الصيدلى بالمديرية، ومفتش تموين من إدارة شبين الكوم.

أسفرت الحملة عن ضبط أدوية خاصة بمرضى الكبد تباع بأزيد من التسعيرة، وضبط أدوية مهربة، وكذلك ضبط أدوية محفوظة بطريقة غير سليمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.