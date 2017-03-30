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6 وزراء يغادرون إلى سيوة لتدشين مؤتمر السياحة العلاجية

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6 وزراء يغادرون إلى سيوة لتدشين مؤتمر السياحة العلاجية 6 وزراء يغادرون إلى سيوة لتدشين مؤتمر السياحة العلاجية

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولى

كتب - طه عبيد:
سافر إلى واحة سيوة صباح اليوم، 6 وزراء عبر طائرة خاصة من مطار القاهرة الدولى، لتدشين فعاليات مؤتمر السياحة العلاجية الذي يستمر لثلاثة أيام.
وضم الوفد، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الذي ينوب عن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ويحيى راشد وزير السياحة، والدكتور محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، واللواء دكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة.
ويناقش مؤتمر السياحة العلاجية، مقومات السياحة البيئية بالواحة، وطرق الحفاظ عليها وسُبل زيادة الرقعة الزراعية، لتوفير الركيزة الغذائية اللازمة لسكان الواحة وللسائحين المحليين والدوليين.
وأطلق أمس محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، فعاليات المؤتمر الذي يتم بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية، لإعلان سيوة كمركز عالمي للسياحة العلاجية.

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