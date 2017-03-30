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حالات يمنع فيها تناول الزنجبيل

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حالات يمنع فيها تناول الزنجبيل حالات يمنع فيها تناول الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بنكهته القوية واللاذعة التي تمده بالكثير من فوائده الكثيرة، حيث تم استخدام الزنجبيل منذ زمن طويل في الطهي وفي الطب البديل، لاحتوائه على منافع طبية كثيرة، حيث استخدمت جذور الزنجبيل في تسهيل عملية الهضم، وعلاج الإسهال، والغثيان، وآلام المعدة.

ولكن مع كل هذه الفوائد التي يمنحها الزنجبيل للجسم، فإنه قد يؤدي إلى أضرار عند تناوله في بعض الحالات والتي سوف نتحدث عنها في ها الموضوع:

  • اضطرابات في الدم:

الذين يعانون من اضطرابات في الدم يجب أن يمتنعوا عن تناول الزنجبيل، كونه يعمل على زيادة فرص إصابتهم بالنزيف عند وقوع إصابة طفيفة لهم.

  • مرضى السكري والضغط:

في حال تناول أدوية تنظيم الدم أو مرض السكري، يجب عدم أكل الزنجبيل.

 
  • زيادة الوزن:

الزنجبيل هو معالج حقيقي للأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن، ومع ذلك، فإنه ليس جيدا بالنسبة للأشخاص الذين يريدون زيادة أوزانهم، فهو يقلل الشهية ويساعد على تحفيز عملية ذوبان .

للنساء الحوامل:

يتميز الزنجبيل بأنه يحتوي على منشطات عالية وقوية تعمل على زيادة فرص تقلصات المعدة، بالإضافة إلي امتصاص الفيتامينات وهو ما يؤثر سلبا على صحة الحامل.

 

المصدر : مجلةرجيم

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