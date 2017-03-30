الأكمام الطويلة تخطف الأنظار هذا الصيف

د ب أ:

ذكرت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن الأكمام تخطف الأنظار إليها هذا الصيف بتصاميمها الجذابة؛ حيث تأتي أكمام البلوزات والفساتين بتصاميم منتفخة كالبالون أو تزدان بالكرانيش أو الكشكشة أو الفيونكة.

وأضافت المجلة في موقعها على الإنترنت أن القطع الفوقية ذات الأكمام اللافتة للأنظار تتناغم مع التنانير والسراويل ذات القصّة الضيقة، كسروال جينز "سكيني" أو تنورة القلم الرصاص؛ حيث تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا يخطف الأنظار.

أما المرأة الباحثة عن إطلالة جريئة، فيمكنها تنسيق القطع الفوقية ذات الأكمام اللافتة للأنظار مع سروال مارلين ذي الأرجل الواسعة أو السروال، الذي يتخذ قصّة التنورة.

ولتجنب المبالغة والتكلف، ينبغي أن تتحلى الإكسسوارات بالبساطة والهدوء؛ حيث ينبغي الابتعاد عن القلائد الضخمة مثلا.